Почти 700 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с Литвой и Польшей

По данным ГПК на 8:00, очереди из большегрузов имеются на литовском и польском направлении, но больше всего грузовиков стоят на границе Беларуси с Литвой. Так, в пункте пропуска «Каменный лог» в настоящее время оформления ожидают 260 фур, а в ПП «Бенякони» — 210 грузовиков.
В пункте пропуска на границе Беларуси с Польшей «Берестовица» насчитывается 77 фур. На белорусско-латвийской границе скопления из грузового транспорта не наблюдается.
Что касается очередей из легковых автомобилей, то они фиксируются только на границе с Польшей, где суммарно находится 150 машин. В пункте пропуска «Брест» стоит 130 легковушек, а в ПП «Брузги» — 20.
На границе Беларуси с Латвией и Литвой очередей из легкового транспорта нет.