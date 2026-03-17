В Красноярск привезли 850 попугаев из Кыргызстана

В аэропорту Красноярска специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 850 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана (села Кашкар-Кыштак). Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали три вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники.
Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.
Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в нашем городе.
Это уже четвертая партия пернатых, ввезенная в Красноярск из Кыргызстана в 2026 году (всего в город «прилетели» 3168 попугаев).