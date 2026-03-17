Создана технология получения сверхлегкого терморасширенного графита

«Обычно графит греют в печах или обрабатывают плазменной струей, но большая часть тепла улетает в воздух. Мы сделали иначе. Наша установка создает плазменный “ствол” с температурой 10 000 градусов Цельсия — это в два раза горячее поверхности Солнца. Частицы проходят точно через центр, где температура максимальна. Попадая в эту зону, графит мгновенно вспенивается, превращаясь в легчайший материал. И главное — каждая частица греется одинаково, поэтому на выходе нет брака. К тому же дополнительную защиту обеспечивает аргон — инертный газ, который не вступает в реакции и предотвращает выгорание графита, так что потери сырья минимальны», — рассказал заведующий кафедрой «Сварочное производство, метрология и технология материалов» ПНИПУ, доктор технических наук Юрий Щицын.