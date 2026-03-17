Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области вторую неделю остается стабильной

С 9 по 15 марта коронавирус подтвердился у 177 жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. По данным еженедельного отчета регионального управления Роспотребнадзора, опубликованного 16 марта, с 9 по 15 марта в области зарегистрировано 177 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает ведомство, в сравнении с предыдущей семидневкой (со 2 по 8 марта) число заразившихся увеличилось незначительно — всего на 0,6%. Неделей ранее коронавирус был диагностирован у 123 жителей региона.

На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе отмечено снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За указанный период за медицинской помощью обратились 10 784 человека, что на 8,4% меньше, чем в предыдущий период наблюдений.