Минобразования начнет бороться с буллингом в школах Беларуси

В Беларуси начнут бороться с буллингом, новый проект стартует со следующего учебного года, пишет БелТА.
По словам замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елены Симаковой, сейчас в белорусских колледжах реализуется проект, направленный на повышение информированности о проблеме буллинга. Подростков также обучают навыкам ему противостоять.
Представитель Минобразования обратила внимание, что проблема буллинга характерна для многих стран мира, в том числе и для Беларуси. Чтобы минимизировать такие проявления, БРСМ при поддержке Минобразования реализует специальный проект в колледжах в формате «равный обучает равного». Детей информируют через плакаты, памятки, видеоролики, которые рассказывают о проблеме, в конце подростки проходят тесты.
— Самое главное для нас — сформировать четкое понимание того, что буллинга не должно быть среди сверстников, — подчеркнула чиновница.
Она добавила, что подростки должны осознавать, что если они становятся участниками травли, им ее следует прекратить. Если дети понимают, что не справляются сами с буллингом, они должны помнить, что нужно обратиться за помощью к педагогу-психологу, социальному педагогу. Также проект дает инструменты противостояния буллингу и защиты своего ребенка для родителей.
— Министерство образования всегда очень жестко и максимально быстро реагирует на известные нам факты буллинга. Даже если есть всего лишь подозрение, мы стараемся с выездом на место решать эти вопросы, — указала она.
Проект, активно реализующийся сейчас в колледжах Беларуси, в апреле начнут анонсировать в школах, где он стартует с 1 сентября 2026 года.
Кроме того, Симакова рассказала о другом проекте против буллинга в Беларуси, которому уже более пяти лет. За это время свыше 17 тысяч школьников присоединились к проекту. В таких школах существует установка: «Мы живем без буллинга».
— То есть дети в своем классном коллективе принимают общее правило, которое исключает травлю, — заключила замначальника управления.