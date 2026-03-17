СМИ: Рак кишечника начали чаще выявлять у молодых россиян

Рак кишечника начали все чаще выявлять у молодых россиян в возрасте тридцати лет. Как пишет Shot, одной из причин является злоупотребление красным мясом и колбасой.
Уточняется, что в последнее время злокачественные образования в кишечнике стали чаще обнаруживать у молодых пациентов от 30 до 40 лет. Как рассказал замдиректора центра онкологии им. Блохина Александр Петровский, риск развития болезни повышают ожирение, употребление большого количества красного мяса, в частности переработанного (колбаса и сосиски), а также недостаток в рационе продуктов, богатых клетчаткой.
Ключевыми факторами риска онкологии в молодом возрасте являются наследственность, курение, алкоголь, инфекции, ультрафиолет, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
Развитие опухолей в груди могут провоцировать аборты, поздние роды и отказ от грудного вскармливания. Вирус папилломы человека приводит к раку шейки матки, а злоупотребление загаром и ожоги в отпусках — повышают риск заболеть меланомой, передает Telegram-канал.
Онколог Сильвио Гараттини рассказал, что для продления жизни нужно уменьшить объем потребляемой пищи. По словам специалиста, покидать стол следует с легким чувством голода. Исследования показали, что снижение потребления пищи примерно на треть может привести к росту продолжительности жизни на 20 процентов.
Международная команда ученых из Китая и США также обнаружила, что регулярное потребление чая приводит к уменьшению риска развития рака печени.