СМИ: Рак кишечника начали чаще выявлять у молодых россиян

Уточняется, что в последнее время злокачественные образования в кишечнике стали чаще обнаруживать у молодых пациентов от 30 до 40 лет. Как рассказал замдиректора центра онкологии им. Блохина Александр Петровский, риск развития болезни повышают ожирение, употребление большого количества красного мяса, в частности переработанного (колбаса и сосиски), а также недостаток в рационе продуктов, богатых клетчаткой.