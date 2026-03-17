Инженер получил 3 года за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»

Суд приговорил инженера, незаконно передавшего иностранной организации чертежи деталей для подлодок проекта «Варшавянка», к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд установил, что преступление инженер совершил в 2021—2022 годах. Действовал он в составе организованной группы. За денежное вознаграждение фигурант искал, копировал и передавал техническую документацию: чертежи деталей для дизель-генераторов, устанавливаемых на подлодки. Из материалов следует, что получившая документы иностранная компания не входила в список ведущих деятельность против безопасности России.
Инженер вину не признал. В суде он заявил, что считал передаваемые чертежи упрощенными графическими изображениями, необходимыми якобы для ремонта техники. Он утверждал, что не знал о конечном иностранном получателе.
Суд с доводами фигуранта не согласился, указав, что тот обладал значительным профессиональным опытом, имел доступ к специализированной документации и был осведомлен о военном назначении дизельных агрегатов и их комплектующих. Версию защиты о случайности произошедшего опровергает переписка подсудимого с получателем. В ней, в частности, обсуждались методы конспирации. Из переписки также следует, что инженер осознавал противоправный характер своих действий.
Ранее в Самаре слесарь оборонно-промышленного предприятия получил 15 лет колонии строгого режима за передачу секретных данных.