В Челябинске МВД и омбудсмен прокомментировали ситуацию с беспризорными детьми

Накануне была опубликована статистика МВД, согласно которой в Челябинской области за 2025 год было выявлено порядка 3 тысяч беспризорных детей несовершеннолетних, что по сравнению с 2024-м выше почти в пять раз, а регион оказался на третьем месте в России после Москвы и Тывы.
В полицейском главке Челябинской области пояснили, что работа по защите прав детей в регионе ведется на системной основе. Проводятся рейды по выявлению детей и подростков на улицах и общественных местах, где их нахождение без сопровождения взрослых не допускается с 22:00 до 6:00.
— Все принимаемые меры преследуют одну цель — сбережение здоровья несовершеннолетних, предотвращение совершения в отношении них преступлений и правонарушений, а также недопущение ситуаций, способных нанести вред их физическому и нравственному развитию. По каждому выявленному факту с родителями (законными представителями) и детьми проведена разъяснительная работа, а также приняты меры в соответствии с КоАП, — прокомментировали в областном ГУ МВД.
Таким образом, статистика беспризорных детей, попавших в поле зрения полиции, свидетельствует еще и о большой проделанной работе в этом направлении.
Есть и позитивные цифры. По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области на 25,7% сократилось число детей, которые находятся в социальных учреждениях (с 2230 до 1296). Снижается и количество выявленных детей-сирот (на 9,8%, до 1187 человек), детей, чьи родители были лишены или ограничены в родительских правах (на 13,2%, до 488 человек). А самих случаев лишения родительских прав стало меньше на 31,3%.