Мозамбик готовится к отмене виз для российских туристов

Правительства России и Мозамбика готовят соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в посольстве РФ в республике.
— Ведется процесс согласования соглашения между правительством РФ и Мозамбика о взаимной отмене визовых требований. Документ на рассмотрении профильных ведомств, — цитирует источник «Известия».
РЖД также впервые запустила пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай. С 8 марта после шестилетнего перерыва возобновилось движение поезда Забайкальск — Маньчжурия.
В сентябре прошлого года вступил в силу пробный безвизовый режим в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.
В феврале посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов также сообщал, что безвизовый режим между странами начнет действовать через несколько месяцев. Соглашение уже подписано.
Переход на безвизовый режим с Саудовской Аравией нужен в качестве инструмента снижения формальных барьеров и улучшения общей среды взаимодействия, считает вице-президент АЭИ Артур Леер.