В Ростовской области за сутки потушили 28 пожаров

За минувшие сутки 16 марта пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области совершили 28 выездов на ликвидацию возгораний. Спасатели потушили восемь техногенных пожаров и 20 загораний сухой растительности. Кроме того, зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, для ликвидации последствий которого привлекались сотрудники ведомства. Всего в работах было задействовано 336 человек и 84 единицы техники.