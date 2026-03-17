В Ростовской области за сутки потушили 28 пожаров

За минувшие сутки 16 марта пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области совершили 28 выездов на ликвидацию возгораний. Спасатели потушили восемь техногенных пожаров и 20 загораний сухой растительности. Кроме того, зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, для ликвидации последствий которого привлекались сотрудники ведомства. Всего в работах было задействовано 336 человек и 84 единицы техники.
В связи с наступлением пожароопасного сезона и увеличением количества ландшафтных пожаров, на 17 марта в регионе спланировано 103 контролируемых выжигания сухой растительности. Мероприятия пройдут на территории 29 муниципальных образований.
