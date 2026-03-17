Многодетные семьи Красноярского края сохранят пособие при превышении дохода

С 22 мая 2026 года в Красноярском крае вступают в силу новые правила назначения единого пособия для семей с тремя и более детьми. Если среднедушевой доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохраняется.
Важное условие: заявление должно быть подано в последний месяц действия предыдущего пособия или в течение трёх месяцев после его окончания.
Как пояснили в краевом Отделении Социального фонда, выплата будет назначена проактивно — повторно обращаться не нужно. Уведомление о положительном решении придёт в личный кабинет на портале госуслуг.
Новые правила коснутся в том числе семей, которые в 2026 году уже получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума для детей — в среднем около 9,6 тысячи рублей.
Например, многодетная семья из Красноярска получала пособие на трёх детей до 31 января 2026 года. При подаче заявления в январе ей отказали, поскольку среднедушевой доход семьи оказался чуть выше прожиточного минимума (20 850 рублей против 19 891). Превышение составило менее 10%, поэтому после 22 мая отказ будет пересмотрен, а выплата восстановлена.
