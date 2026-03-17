Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Распугали и рыбу, и рыбаков: на Троицком водохранилище прошел полицейский рейд

Троицкие полицейские устроили спецоперацию «Тонкий лед».

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Полиция и МЧС предупредили жителей Троицкого района Челябинской области об опасности выхода на лед водоемов. Профилактические рейды прошли на Троицком водохранилище близ села Бобровка. Они направлены на предупреждение несчастных случаев в период активного таяния льда весной.

На водоеме полицейские и спасатели заметили рыбаков, которые несмотря на потепление вышли на лед, рискуя жизнью ради улова. Их незамедлительно оповестили через громкоговорители, призывав покинуть небезопасный участок воды.

Сотрудники государственной инспекции маломерных судов и полиции будут регулярно патрулировать водоемы, пока сохраняется угроза провала под лед. За нарушения правил безопасности предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Жителей призывают избегать выхода на замерзшие водоемы и внимательно следить за поведением детей и подростков возле рек и озер.