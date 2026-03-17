Распугали и рыбу, и рыбаков: на Троицком водохранилище прошел полицейский рейд

Сотрудники государственной инспекции маломерных судов и полиции будут регулярно патрулировать водоемы, пока сохраняется угроза провала под лед. За нарушения правил безопасности предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Жителей призывают избегать выхода на замерзшие водоемы и внимательно следить за поведением детей и подростков возле рек и озер.