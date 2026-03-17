В аэропорту Калининграда задерживаются более десяти самолетов

КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Более 10 самолетов задерживается в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
«В связи с вводом 17 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении в Telegram-канале калининградского аэропорта.
По данным онлайн-табло «Храброво» во вторник на 6.50 (7.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 14 рейсов. На вылет шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург, на прилет — восемь рейсов из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.