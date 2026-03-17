Почти 8 тысяч детей заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Всего простудились более 14 тысяч сибиряков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 9 по 15 марта 2026 года зарегистрировали 14 243 случая ОРВИ. Среди заболевших 7788 детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, грипп лабораторно подтвердили у 12 человек.

— Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 47%. Но, несмотря на снижение доли вирусов гриппа, общий уровень остается высоким, — говорят в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают о простых мерах защиты: чаще мойте руки, проветривайте помещения, протирайте рабочие поверхности и гаджеты дезинфицирующими средствами, избегайте контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды.

Неудивительно, что число заболевших никак не уменьшается, ведь погода преподносит неприятные сюрпризы. Несмотря на то, что уже середина марта, прогноз не радует, так еще и пугает температурными качелями. Когда ждать потепления — читайте на сайте КП-Иркутск.