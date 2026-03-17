Моргенштерна* снова будут судить заочно: какое нарушение нашли у беглого иноагента

Суд в Москве 2 апреля заочно рассмотрит уголовное дело против Моргенштерна*

Источник: Комсомольская правда

2 апреля в одном из столичных судебных участков состоится заочное рассмотрение уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*. Он обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по данным следователей, за год он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Но, тем не менее, Моргенштерн* публиковал сообщения и материал без необходимой маркировки.

В прошлом году, напомним, Моргенштерн* официально прекратил свою предпринимательскую деятельность на территории России. Согласно данным, процедура ликвидации индивидуального предпринимателя была завершена 22 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Моргенштерна*, блогер Дилара Зинатуллина накопила огромный долг перед налоговой. Как уточнилось, ей необходимо оплатить задолженность почти в три миллиона рублей.

*Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.