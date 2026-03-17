Более 10 солдат ВСУ объявлены в розыск в Харьковской области

Группа военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дезертировала после церемонии награждения в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Более десяти военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины объявлены в розыск в Харьковской области как дезертиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации авторов канала, техники 57‑й ОМПБр ВСУ, ранее дислоцировавшиеся в Волчанском районе, были направлены в Харьков для церемонии награждения.

«После торжественной церемонии свыше 10 награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск как дезертиры», — говорится в публикации.

Как рассказал в интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в большинстве случаев украинские дезертиры покидают позиции с оружием, возвращаясь к семьям.