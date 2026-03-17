Разведка США не видит раскола в руководстве Ирана: Трампа предупреждали о возможном укреплении КСИР

Американская разведка не видит никакого раскола в иранском руководстве после начала военной операции. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Согласно оценкам американской разведки после начала войны… явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет», — говорится в публикации.
Источник издания отмечает, что президент США Дональд Трамп получает «очень отрезвляющие брифинги» от разведки. Сообщается, что еще до того, как американский лидер дал согласие на совместное с Израилем начало военной операции, ему сообщили о вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Тем временем арабские союзники США в Персидском заливе «рассержены и встревожены» тем, что они стали мишенью ответных ударов Ирана.
«Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас одних, чтобы мы сами сталкивались с атаками», — сказал изданию неназванный арабский чиновник.
Напомним, эксперты активно говорят о «стратегической катастрофе» США. Сообщается, что Вашингтон рискует «застрять в бесконечном конфликте» с Тегераном.