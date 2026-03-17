В Богучанском районе автобус с пассажирами врезался в КАМАЗ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью на 247-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны произошло ДТП.

Источник: НИА Красноярск

36-летний водитель микроавтобуса Toyota Regius двигался со стороны Красноярска в Богучаны и не справился с управлением, въехал в припаркованный на обочине КАМАЗ. У грузовика были включены аварийные сигналы.

В момент аварии в микроавтобусе находились семь пассажиров. В результате происшествия пострадали двое из них — 46-летний мужчина и 58-летняя женщина. Они были доставлены в больницу с травмами.

Госавтоинспекторы выяснили, что водитель микроавтобуса занимался перевозкой пассажиров без специального разрешения, сообщили в ведомстве.