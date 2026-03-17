На трассе в Красноярском крае микроавтобус врезался в припаркованный грузовик

Ночью 17 марта на 247-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны произошла авария с пострадавшими. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 36-летний водитель микроавтобуса Toyota Regius, в котором находились семь пассажиров, ехал в сторону села Богучаны. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «встречки» грузовик КамАЗ с включенными аварийными сигналами.
В результате пострадали 46-летний мужчина и 58-летняя женщина — оба пассажиры иномарки. Их доставили в больницу.
Водителю микроавтобуса грозит административная ответственность по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.