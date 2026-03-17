Житель Енисейского округа из ревности застрелил жену, ранил ее сожителя и себя

В Енисейском округе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство двух лиц. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
По данным следствия, 52—летняя потерпевшая и подозреваемый около года не проживали вместе. Вечером 16 марта пьяный мужчина пришел в дом, где проживала его супруга с 53-летним сожителем. Войдя в дом, он несколько раз выстрелил из карабина в жену и ее сожителя. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
«Покинув место преступления, злоумышленник направился к себе домой, где попытался свести счёты с жизнью. Он был своевременно госпитализирован в больницу, сейчас угрозы его жизни нет», — уточнили в региональном СК.
По данному факту в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что мужчина пояснил полицейским, что совершил преступление из ревности.
