WP: Госдеп США призвал другие страны объявить КСИР и «Хезболлах» террористами

«В телеграмме, разосланной всем дипломатическим постам США в понедельник, госдепартамент поручил своим дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую “Хезболлах” террористическими организациями», — отмечается в телеграмме.
Также утверждается, что дипломаты получили задание передать соответствующее сообщение к концу недели «на самом высоком соответствующем уровне». Также им было поручено координировать свои действия с израильскими дипломатами по усмотрению каждой миссии.
Ранее сайт KP.RU писал, что Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане с целью уничтожения военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболлах». Утверждалось, что Израиль намерен ликвидировать здания, которые «Хезболлах» использует для хранения оружия и подготовки атак.