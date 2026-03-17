WP: Госдеп США призвал другие страны объявить КСИР и «Хезболлах» террористами

Госдепартамент США поручил своим дипломатам призвать другие страны объявить КСИР и «Хезболлах» террористическими организациями.

Источник: Комсомольская правда

Госдепартамент США поручил своим дипломатам призвать другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение «Хезболлах» террористическими организациями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на телеграмму ведомства.

«В телеграмме, разосланной всем дипломатическим постам США в понедельник, госдепартамент поручил своим дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую “Хезболлах” террористическими организациями», — отмечается в телеграмме.

Также утверждается, что дипломаты получили задание передать соответствующее сообщение к концу недели «на самом высоком соответствующем уровне». Также им было поручено координировать свои действия с израильскими дипломатами по усмотрению каждой миссии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане с целью уничтожения военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболлах». Утверждалось, что Израиль намерен ликвидировать здания, которые «Хезболлах» использует для хранения оружия и подготовки атак.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
