Бесплатный автобус будет ходить всю неделю в центре Минска

Бесплатный автобус будет ходить в белорусской столице в течение недели — на период проведения XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Временный автобусный маршрут под номером 935 будет отправляться от остановки «Станция метро “Немига” и по проспекту Победителей через центр города ехать до “Выставочного центра”. Маршрут будет выполняться с 17 по 22 марта включительно. Бесплатные автобусы будут ездить с 10.00 до 17.00 с интервалом движения 15 — 30 минут.
Книжная выставка-ярмарка в Минске традиционно расположится в Выставочном центре на проспекте Победителей, 14. Ее торжественное открытие состоится 17 марта в 12.00 часов. Центральная тема этого года — 35-летие СНГ.