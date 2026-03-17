Бесплатный автобус будет ходить всю неделю в центре Минска

Временный автобусный маршрут под номером 935 будет отправляться от остановки «Станция метро “Немига” и по проспекту Победителей через центр города ехать до “Выставочного центра”. Маршрут будет выполняться с 17 по 22 марта включительно. Бесплатные автобусы будут ездить с 10.00 до 17.00 с интервалом движения 15 — 30 минут.