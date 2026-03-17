Двух белоплечих орланов поселили в зоопарке Екатеринбурга

В дикой природе белоплечий орлан гнездится только на Дальнем Востоке России — в Международном красном списке имеет статус «уязвимый вид». Эти птицы обитают на скалистых морских побережьях или высоких деревьях и делают тяжелые гнезда диаметром 2−3 м из веток, которые используют много лет. Исконным местам гнездования угрожает массовый неорганизованный туризм — периодически гнезда разрушают люди, а также наземные хищники.