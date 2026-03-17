Зачем вам электричество, если есть солнце: У кого в Кишинёве не будет весь день света — публикуем адреса

В двух столичных секторах сегодня не будет света.
Поставщик сообщает, что 17 марта намечены перерывы в поставках электрической энергии.
Ботаника:
— ул. Мунчешть, 799 — с 08:40 до 16:40.
Буюканы:
— ул. Н. Костин, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 — с 12:30 до 16:30.
— ул. Алба-Юлия, 91/3, 93, 97, 97/1, 101, 105, 113, 115, Мушатинилор, 12/1. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 — с 09:10 до 16:00.
— ул. А. Космеску, 25A, Г. Асаки, 23 — с 09:30 до 16:40.
— ул. Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−16, 22−24. 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 61−63, 20−46, 50−52, 56−58, 62, 66−68, 74−86, Алба-Юлия, А. Маринеску, В. Лупу — с 09:30 до 16:30.
Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
