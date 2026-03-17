Количество обращений жителей Центрального района выросло в два раза относительно прошлого года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года жители Центрального района Красноярска направили в социальные сети администрации более 200 обращений. Основная часть вопросов касается благоустройства территории и сферы ЖКХ.
На сегодняшний день специалисты уже обработали около 80% сообщений, остальные остаются на контроле профильных служб.
По сравнению с прошлым годом активность горожан заметно выросла — число обращений увеличилось вдвое.
Благодаря сообщениям пользователей удалось оперативно решить ряд проблем. В частности, были очищены от снега и наледи лестницы на улицах Дмитрия Мартынова, Дубровинского, Карла Маркса и Линейной. После жалоб горожан привели в порядок скользкие подходы к школе № 155. Также на улице Караульной для жителей открыли доступ к парковке. В период морозов по обращениям граждан устранялись перебои с отоплением по нескольким адресам.
Обратиться в администрацию онлайн можно через сообщения и комментарии в официальной группе во «ВКонтакте», в телеграм-канале или через чат-бот. Кроме того, специалисты отслеживают обращения в комментариях к каналам главы города и мэрии.
В администрации также напомнили, что с 30 марта 2025 года часть обращений должна подаваться с подтверждением личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе жалобы на парковку на газонах. Такие сообщения можно направить через виртуальную приемную или личный кабинет на портале «Госуслуги».