Tasnim: иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху

Иранские ракеты поразили объекты в Израиле и здание рядом с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Tasnim News.
«Сегодня иранские ракеты поразили позиции в оккупированном Иерусалиме, в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Нетаньяху», — говорится в сообщении источника.
Также некоторые израильские СМИ сообщили, что Израиль смог перехватить только одну иранскую ракету, в то время как остальные поразили цели, пройдя через израильские системы ПВО.