Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

Уличные аферисты начали просить россиян перевести им деньги под предлогом болезни ребенка. Об этом предупредила адвокат Марина Артякова.

Уличные аферисты начали просить россиян перевести им деньги под предлогом болезни ребенка. Об этом предупредила адвокат Марина Артякова.

По словам юриста, схема нацелена на человеческий фактор и чувство сострадания к детям.

— Когда женщина подбегает к вам на улице, объясняет, что ребенку стало плохо, а телефон разрядился и ей срочно нужны деньги на дорогу в больницу, причем нужен именно перевод, а не наличные, — отметила Артякова.

Адвокат уточнила, что в случае перевода денег человек становится участником цепочки хищения средств, и за это грозит уголовная ответственность.

Артякова советует в таких случаях предложить конкретную помощь: вызвать скорую или купить медикаменты. Если ребенку действительно плохо, то мошенница откажется, а родитель согласится, передает Gazeta.ru.

Помимо этого, появилась новая мошенническая схема обмана: аферисты добавляют россиян в поддельные чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.

Также мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах.