Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

Уличные аферисты начали просить россиян перевести им деньги под предлогом болезни ребенка. Об этом предупредила адвокат Марина Артякова.
По словам юриста, схема нацелена на человеческий фактор и чувство сострадания к детям.
— Когда женщина подбегает к вам на улице, объясняет, что ребенку стало плохо, а телефон разрядился и ей срочно нужны деньги на дорогу в больницу, причем нужен именно перевод, а не наличные, — отметила Артякова.
Адвокат уточнила, что в случае перевода денег человек становится участником цепочки хищения средств, и за это грозит уголовная ответственность.
Артякова советует в таких случаях предложить конкретную помощь: вызвать скорую или купить медикаменты. Если ребенку действительно плохо, то мошенница откажется, а родитель согласится, передает Gazeta.ru.
Помимо этого, появилась новая мошенническая схема обмана: аферисты добавляют россиян в поддельные чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.
Также мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов и начинать разговор с обвинений в якобы неучтенном доходе или долгах.