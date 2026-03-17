Калининградская «Третьяковка» закрывает выставку «Пять веков русского искусства»

«Выставка завершится 30 марта 2026 года, — сообщили в пресс-службе. — Дебютный выставочный проект, представляющий более 300 подлинных произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи, стал культурным событием исключительной важности для всей Калининградской области. Впервые в регионе в таком объёме и хронологическом охвате представлено русское искусство — от древнерусской иконописи до авангарда. Выставка стала визитной карточкой нового музея, открывшегося 12 июня 2025 года. С момента открытия музей посетило 280 000 человек».