Почти 139 млн рублей выделят на ликвидацию крупной свалки под Воронежем

Победителю тендера предстоит очистить от мусора участок площадью 178,4 тыс. кв. м, расположенный на улице Рабочей (участок № 17/1) в поселке Рамонь. В техническое задание входит не только уборка территории от отходов, но и комплекс инженерных мероприятий: обустройство дренажной системы для сбора фильтрата и осадков, создание газодренажных и наблюдательных скважин. Завершающим этапом станет укладка плодородного грунта и посев многолетних трав.