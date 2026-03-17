Почти 139 млн рублей выделят на ликвидацию крупной свалки под Воронежем

В Рамонском районе Воронежской области приступили к поиску подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации земли. Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет почти 139 млн рублей.
Средства на проведение работ выделяются из областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступает управление капитального строительства Рамонского района.
Победителю тендера предстоит очистить от мусора участок площадью 178,4 тыс. кв. м, расположенный на улице Рабочей (участок № 17/1) в поселке Рамонь. В техническое задание входит не только уборка территории от отходов, но и комплекс инженерных мероприятий: обустройство дренажной системы для сбора фильтрата и осадков, создание газодренажных и наблюдательных скважин. Завершающим этапом станет укладка плодородного грунта и посев многолетних трав.
Все работы должны быть выполнены в установленный срок — до 1 июля 2027 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 марта, а итоги электронного аукциона планируется подвести на следующий день, 25 марта.