В Омской области утвердили порядок оповещения о неблагоприятной погоде

Предприятия получат прогнозы НМУ через сайт Минприроды для снижения выбросов.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Омской области закрепило порядок информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о прогнозе неблагоприятных метеорологических условий. Соответствующее постановление определяет механизм оповещения через официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Новый регламент позволит организациям заблаговременно получать сведения об ожидаемых периодах НМУ и принимать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Своевременное информирование способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду в сложные метеорологические периоды.

Информация о неблагоприятных условиях будет размещаться в открытом доступе на ресурсе ведомства. Предприятия, осуществляющие деятельность с выбросами в атмосферу, смогут оперативно корректировать производственные процессы в соответствии с прогнозом.

Региональное законодательство предусматривает ответственность хозяйствующих субъектов за соблюдение экологических нормативов. В периоды НМУ организации обязаны применять технологии, снижающие нагрузку на атмосферный воздух, в том числе ограничивать работу оборудования с высокими показателями эмиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Через неделю в Омскую область могут прийти морозы до −17 градусов.