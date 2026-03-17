В Омской области утвердили порядок оповещения о неблагоприятной погоде

Правительство Омской области закрепило порядок информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о прогнозе неблагоприятных метеорологических условий. Соответствующее постановление определяет механизм оповещения через официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии региона.
Новый регламент позволит организациям заблаговременно получать сведения об ожидаемых периодах НМУ и принимать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Своевременное информирование способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду в сложные метеорологические периоды.
Информация о неблагоприятных условиях будет размещаться в открытом доступе на ресурсе ведомства. Предприятия, осуществляющие деятельность с выбросами в атмосферу, смогут оперативно корректировать производственные процессы в соответствии с прогнозом.
Региональное законодательство предусматривает ответственность хозяйствующих субъектов за соблюдение экологических нормативов. В периоды НМУ организации обязаны применять технологии, снижающие нагрузку на атмосферный воздух, в том числе ограничивать работу оборудования с высокими показателями эмиссии.
