Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на 17 марта над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью и утром, с 20:00 16 марта до 7:00 17 марта, над Ростовской областью сбили шесть беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот промежуток времени по стране сбили 206 украинских дронов самолетного типа. Из них 62 уничтожили над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 дронов, летевших на Москву. Еще 28 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, 18 — над Республикой Крым. По 12 беспилотников сбили над Смоленской областью и акваторией Азовского моря. Девять БПЛА — над Калужской, восемь — над Белгородской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской областями. И еще один дрон сбили над Республикой Адыгея.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

