Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью

Всего за этот промежуток времени по стране сбили 206 украинских дронов самолетного типа. Из них 62 уничтожили над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 дронов, летевших на Москву. Еще 28 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, 18 — над Республикой Крым. По 12 беспилотников сбили над Смоленской областью и акваторией Азовского моря. Девять БПЛА — над Калужской, восемь — над Белгородской, четыре — над Ленинградской, три — над Астраханской областями. И еще один дрон сбили над Республикой Адыгея.