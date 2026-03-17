Губернаторский проект «Молочная кухня» расширил географию в Хабаровском крае

В Хабаровском крае расширилась география губернаторского проекта «Молочная кухня». Уже в марте будущие мамы смогут получать компенсацию за покупку молочных продуктов не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Амурском и Комсомольском районах.
В региональном министерстве промышленности и торговли сообщили, что ещё пять торговых организаций подписали соглашение на право использования регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае». Это одно из ключевых условий участия в проекте.
Заместитель министра по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко пояснила, что по поручению губернатора Дмитрия Демешина проработан вопрос расширения географии социального проекта. Малообеспеченные семьи, ожидающие пополнения, могут ежемесячно получать компенсацию за покупку молока, творога, сметаны и кефира. Процедуры для участников проходят в ускоренном и упрощённом формате.
Следующий этап для торговых компаний — заключение соглашения с министерством социальной защиты края и установка специального программного обеспечения для фиксации покупок. Компании, обслуживающие Комсомольск-на-Амуре, Амурский и Комсомольский районы, уже подписали документ и устанавливают программу. Торговые предприятия из Советской Гавани и Ульчского района присоединятся позже.
В минсоцзащиты края уточнили, что после завершения настроек предприятия будут включены в реестр на сайте ведомства. Завершить все процедуры в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском и Амурском районах планируется до 31 марта. До конца 2026 года по поручению Дмитрия Демешина проект охватит весь край.
Напомним, Проект «Молочная кухня» стартовал в Хабаровске 1 декабря 2025 года. Он направлен на поддержку малоимущих семей, ожидающих пополнение. Будущие мамы, которым положена компенсация, должны обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства после постановки на учёт по беременности. Учёт расходов автоматический, выплата до 3500 рублей предоставляется ежемесячно до рождения ребёнка. Расходы на продукты не из утверждённого перечня не возмещаются.