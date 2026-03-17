Губернаторский проект «Молочная кухня» расширил географию в Хабаровском крае

Напомним, Проект «Молочная кухня» стартовал в Хабаровске 1 декабря 2025 года. Он направлен на поддержку малоимущих семей, ожидающих пополнение. Будущие мамы, которым положена компенсация, должны обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства после постановки на учёт по беременности. Учёт расходов автоматический, выплата до 3500 рублей предоставляется ежемесячно до рождения ребёнка. Расходы на продукты не из утверждённого перечня не возмещаются.