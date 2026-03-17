Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы от вспышки М2.8, вероятно, начнется на Земле утром в четверг. Ее сила в пике может достигать уровня G2-G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщали ТАСС о сильной солнечной вспышке М2.8, которая произошла днем 16 марта и сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли.
«Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сила магнитной бури в пике может достигнуть уровня G2 — G3. Вероятность более высокого значения G4 составляет около 1−3%. «Сама буря предполагается относительно короткой — порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события», — подчеркивают специалисты.
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».