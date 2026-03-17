По лужам и бездорожью в Челябинске и области не могут проехать даже мусоровозы

По данным ЦКС, с начала паводка из-за размытых дорог и обилия луж мусоровозы не смогли подъехать к контейнерным площадкам с ТКО более 650 раз.
«Специалисты Центра коммунального сервиса фиксируют многочисленные случаи, когда тяжелая коммунальная техника не может добраться до контейнерных площадок. Так, в минувшие выходные в отдельных территориях количество сбоев вывоза мусора возросло в два раза», — говорится в комментарии организации.
Часто водители не рискуют ехать по бездорожью, чтобы не допустить затора. Такая ситуация фиксируется во всех кластерах — Карабашском, Магнитогорском, Челябинском.
«На маршруты ежедневно выходят более 250 мусоровозов, наши сотрудники делают все возможное, чтобы вывоз отходов не прекращался. Но мусоровоз — не вездеход. Если проезд к контейнерной площадке превратился в болото или каток, вывезти мусор невозможно без риска для техники», — приводятся слова заместителя генерального директора ЦКС по производству Алексея Петрова.
Утверждается, что для урегулирования ситуации специалисты регоператора ежедневно взаимодействуют с администрациями районов, территориальными управлениями и управляющими компаниями, информируя их о необходимости расчистки подъездных путей.