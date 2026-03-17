Доступ к интернету получили 2 800 жителей малых населённых пунктов Хабаровского края

По итогам 2025 года в Хабаровском крае доступ к интернету получили 2 800 жителей 12 малых населённых пунктов. Реализация мероприятий стала возможной за счёт федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и региональных инициатив, направленных на повышение доступности современных услуг связи.
Заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова подчеркнула, что итог работы измеряется не только километрами линий, а тем, насколько уверенно люди и бизнес могут пользоваться цифровыми сервисами. Стабильная связь способствует развитию предприятий, запуску проектов и повышению инвестиционной привлекательности территорий.
Вместе со строительством новых объектов ведётся регулярное обновление оборудования и расширение пропускной способности действующей инфраструктуры. За год проведено более 500 мероприятий по строительству или модернизации базовых станций. Модернизированы и построены распределительные линии связи для оказания услуг фиксированного интернета по волоконно-оптическим линиям. Изменения затронули более 9 тысяч абонентов.
Министр цифрового развития и связи края Евгений Демин отметил, что связь для региона ключевая инфраструктурная задача, которая решается планомерно вместе с операторами при поддержке федеральных и региональных программ.
Отдельное направление поддержка инициатив жителей через проекты ТОС. В 2025 году в пяти населённых пунктах за счёт краевого бюджета установлены опоры, по которым операторы проложили линии связи. Доступ к интернету обеспечен для 89 домохозяйств.
Продолжается переход на отечественное телекоммуникационное оборудование. В 2025 году в селах Свечино, Васильевка, посёлке Галичный и Советской Гавани впервые запущены базовые станции российского производства. Один из операторов заменил маршрутизаторына отечественные на магистральной сети между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре (протяжённость канала более 400 км).
Также в 2025 году завершено создание крупнейшей в России частной LTE-сети протяжённостью более 530 км. Новая цифровая инфраструктура объединила Эльгинскоеугольное месторождение, порт и Тихоокеанскую железную дорогу.
Развитие связи влияет на инвестиционный климат края, что оценивается в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.