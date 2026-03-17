Доступ к интернету получили 2 800 жителей малых населённых пунктов Хабаровского края

Вместе со строительством новых объектов ведётся регулярное обновление оборудования и расширение пропускной способности действующей инфраструктуры. За год проведено более 500 мероприятий по строительству или модернизации базовых станций. Модернизированы и построены распределительные линии связи для оказания услуг фиксированного интернета по волоконно-оптическим линиям. Изменения затронули более 9 тысяч абонентов.