Жителей Калининградской области приглашают пройти бесплатное обследование в Центре здоровья. Акция состоится в четверг, 19 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале медучреждения.
Пройти обследование могут жители региона возрастом от 18 лет. Цель акции — выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и оценка показателей здоровья. В обследование входит опрос и анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии и бёдер, расчёт индекса массы тела, определение насыщения крови кислородом, оценка жизненной ёмкости лёгких и другое.
«По результатам проводится индивидуальное углублённое профилактическое консультирование врача-терапевта с разработкой персональных рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья. При необходимости возможна консультация врача-диетолога и медицинского психолога», — рассказали организаторы.
Акцию организуют в Центре здоровья на Литовском валу, 64А. Пройти обследование можно будет с 8:30 до 16:00. Перерыв на обед в учреждении — с 13:00 до 13:30.