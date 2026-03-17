Эксперт рассказал, как люди просыпались вовремя, когда не было будильников

Сейчас проснуться ко времени не составляет труда, но так было не всегда. Доцент истории Университета Северного Техаса Арунима Датта рассказала, как люди просыпались до появления будильников.
Жители использовали самые разные методы, чтобы проснуться. Во время промышленной революции в Британии даже появилась отдельная профессия — «будильщик».
По словам эксперта, эти люди ходили по улицам рано утром и стучали палками в окна или стреляли горохом из трубки, пока хозяин не проснется. Такие пробуждения вызывали скандалы — соседи жаловались на шум.
Подобные профессии также породились в других европейских странах в 19 веке. Однако к 1920-м годам они почти исчезли, поскольку будильники стали доступнее среди населения, передает BBC.
