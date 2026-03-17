На «Красноярских Столбах» продолжаются поиски пропавшего мужчины

На территории национального парка «Красноярские Столбы» продолжаются поиски 55-летнего жителя краевого центра, сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель». Накануне, 16 марта, одна группа Красноярского поисково-спасательного отряда обследовала более 6 км местности в районе Голубой горки. Вторая — обследовала около 10 км в районе Каштака. Мужчина пока не найден, поиски будут продолжены. Напомним, мужчина пропал 9 марта. По словам близких, он собирался на короткую прогулку в лесу и рассчитывал через несколько часов вернуться.