Вашингтон
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Красноярских Столбах» продолжаются поиски пропавшего мужчины

На территории национального парка «Красноярские Столбы» продолжаются поиски 55-летнего жителя краевого центра, сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель». Накануне, 16 марта, одна.

На территории национального парка «Красноярские Столбы» продолжаются поиски 55-летнего жителя краевого центра, сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель». Накануне, 16 марта, одна группа Красноярского поисково-спасательного отряда обследовала более 6 км местности в районе Голубой горки. Вторая — обследовала около 10 км в районе Каштака. Мужчина пока не найден, поиски будут продолжены. Напомним, мужчина пропал 9 марта. По словам близких, он собирался на короткую прогулку в лесу и рассчитывал через несколько часов вернуться.