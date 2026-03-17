Пьяного водителя поймали благодаря внимательному красноярцу

С начала года жители Красноярска уже более 100 раз сообщали о пьяных водителях через «Синюю линию». Благодаря этим сигналам было остановлено больше 20 машин. Телефон специальной линии: 263−10−19, чат-бот в телеграм @Alkoline_Krsk_bot.