Пьяного водителя поймали благодаря внимательному красноярцу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице задержан водитель, который сел за руль пьяным и без прав.
Спасло ситуацию то, что один неравнодушный горожанин вовремя сообщил в чат-бот Госавтоинспекции «Синяя линия» об опасном водителе за рулем «ВАЗ» на Ботаническом бульваре. По словам заявителя, мужчина еле держался на ногах.
Инспекторы быстро нашли машину и проверили 30-летнего водителя. Алкотестер показал 1,29 мг/л — это в 8 раз выше нормы. На мужчину составили административный протокол, за такое нарушение полагается арест до 15 суток.
С начала года жители Красноярска уже более 100 раз сообщали о пьяных водителях через «Синюю линию». Благодаря этим сигналам было остановлено больше 20 машин. Телефон специальной линии: 263−10−19, чат-бот в телеграм @Alkoline_Krsk_bot.
