Кирилл Ермаков назначен новым генеральным директором аэропорта Красноярск

Последние четыре года он возглавлял аэропорт Новокузнецка.

Совет директоров международного аэропорта Красноярск утвердил назначение нового руководителя. Им стал Кирилл Ермаков, который уже работал в воздушной гавани с 2016 по 2018 год в должности заместителя гендиректора по производству.

После ухода из красноярского аэропорта Ермаков участвовал в создании крупнейшего оператора наземного обслуживания «Шереметьево Хэндлинг», а последние четыре года возглавлял аэропорт Новокузнецка.

Новый гендиректор — выпускник Московского государственного технического университета гражданской авиации и МГУ. Входит в топ-100 лучших менеджеров страны и является финалистом премии «Россия — страна возможностей».

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов.