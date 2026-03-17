Кирилл Ермаков назначен новым генеральным директором аэропорта Красноярск

Совет директоров международного аэропорта Красноярск утвердил назначение нового руководителя. Им стал Кирилл Ермаков, который уже работал в воздушной гавани с 2016 по 2018 год в должности заместителя гендиректора по производству.
После ухода из красноярского аэропорта Ермаков участвовал в создании крупнейшего оператора наземного обслуживания «Шереметьево Хэндлинг», а последние четыре года возглавлял аэропорт Новокузнецка.
Новый гендиректор — выпускник Московского государственного технического университета гражданской авиации и МГУ. Входит в топ-100 лучших менеджеров страны и является финалистом премии «Россия — страна возможностей».
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов.