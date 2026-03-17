Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Ирландии, сказав о политических сложностях, сообщила пресс-служба президента.
Так, 17 марта белорусским лидером были направлены поздравление народу Ирландии ко Дню святого Патрика. Лукашенко подчеркнул, что этот национальный праздник является воплощением богатой истории Ирландии, а также символом яркой ирландской культуры, находящей отклик в сердцах миллионов людей по всему миру. Также он сказал о политических сложностях, но и объяснил, что объединяет народы Беларуси и Ирландии.
— Несмотря на географическую отдаленность и политические сложности, наши страны объединяют общие духовные ценности: миролюбие, почитание традиций, стремление к благополучию и стабильной жизни, — заметил глава республики.
А резюмируя, белорусский президент высказался о возобновлении сотрудничества Беларуси и Ирландии, пояснив, что этому может послужить.
— Взаимное уважение и присущая нашим национальным характерам доброжелательность помогут нам в скором времени возобновить межгосударственное сотрудничество, — констатировал президент Беларуси.
