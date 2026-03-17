Суд взыскал 334 тысячи с омского департамента строительства за потоп на Туполева

Омский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции по иску владельца автомобиля BMW X5 к департаменту строительства администрации города и бюджетному учреждению «УДХБ». С ответчика взыскано 334 тысячи 200 рублей в счет компенсации ущерба от гидроудара, полученного при проезде через затопленный участок улицы Туполева.
Инцидент произошел в июле 2024 года во дворе домов № 2 и № ⅔ по улице Туполева. Водитель иномарки, двигаясь по межквартальному проезду во время сильного дождя, въехал в обширную лужу, скрывавшую дорожное покрытие. Попадание воды в двигатель привело к так называемому гидроудару и серьезной поломке автомобиля.
Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта превысила рыночную стоимость машины 2000 года выпуска. В связи с этим истец просил взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 668 тысяч 400 рублей — рыночная цена за вычетом стоимости годных остатков.
Истец настаивал, что причиной ДТП стало ненадлежащее состояние дороги и бездействие ответственных служб, не обеспечивших водоотведение с проезжей части. Ответчики, в том числе БУ «УДХБ» и администрация Омска, возражали против иска, указывая, что ливневая канализация на данном участке не стоит на балансе муниципалитета и не передавалась им на обслуживание.
Изучив материалы дела, в том числе проектную документацию на строительство домов, суд установил, что на спорном участке проезда отсутствует надлежащая система водоотведения. Хотя при вводе домов в эксплуатацию департаментом строительства была задекларирована закрытая ливневка, фактически там имеются лишь «сухие колодцы», не подключенные к центральным сетям. Централизованная ливневая канализация на улице Туполева до сих пор не построена, обязанность по ее строительству ранее была возложена на департамент строительства решением Центрального районного суда Омска.
Суд пришел к выводу, что застройка велась с нарушением, и именно департамент строительства администрации Омска, выдавая разрешения на ввод объектов, не обеспечил создание функционирующей инфраструктуры водоотведения. БУ «УДХБ» не может нести ответственность, так как не обязано обслуживать несуществующие или не переданные ему сети.
Кроме того, управляя источником повышенной опасности, водитель, видя обширное затопление и учитывая погодные условия, не принял достаточных мер к остановке или объезду препятствия, продолжив движение, что способствовало наступлению вреда.
Решением суда установлена обоюдная вина сторон, и с учетом этого с департамента строительства администрации Омска в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 334 тысячи 200 рублей. Определение Омского областного суда оставило решение первой инстанции без изменения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
