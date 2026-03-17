Даниил «Шейх»: «На фронте никто не думает, кто что сделал плохо или хорошо. Это неважно. Если ты не работаешь в команде не будет ни тебя, ни его»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Даниил с позывным «Шейх»- красноярский журналист и московский киноактёр, пошёл на СВО добровольцем в 2025 году, когда ему был 51 год. 16 марта исполнилось 52. Служит на Купянском направлении. Даниил рассказал о своих чувствах на фронте, о кино и об основах нормальной жизни.
— Меня зовут Даниил. Я журналист. Получилось так, что стал киноактёром. В Красноярске в отпуске, как участник СВО. В интервью не хотел бы говорить о фронте, потому что это другая жизнь. Война — это война, а я в отпуске и хочу говорить о мирной жизни — как сделать, что бы в мирной жизни люди жили хорошо после победы. Потому что наша победа будет за нами.
Как проблемный журналист, заострю сразу тему. Меня часто ругали, за то, что критикую Красноярск. Я критикую не потому что его не люблю, но потому что хочу, что бы люди жили лучше. Мне есть с чем сравнивать: посчастливилось в жизни посетить 89 стран. Много объехал регионов в России. Когда критикую, я этим говорю «начните меняться, прежде всего, в психологии». Мне, например, было стыдно ехать по Красноярску, хотя по большому счёту сейчас я приезжий москвич. Но видел, как люди выбрасывают мусор за окно. Зачем? После этого некоторые приходят к власти и критикуют: «Мусор не убирают!» Вы его не выкидывайте куда попало. Это банально!
— Ты сказал про Красноярск. У меня вопрос: почему решил идти на СВО?
— Потому что мне в какой-то момент стало стыдно смотреть в глаза людям, которым ранее помогал на фронте. Они все там, а я где-то в тылу. Не буду говорить, что я героический воин или что-то подобное. Есть парни, которым на фронте достаётся гораздо больше меня. Они — герои. Я — так себе. И они на СВО не первый год, в отличие от меня. У меня на фронте всего 9 месяцев. В какой-то момент в Москве я себе задал вопрос: «Могу ли я сделать что-то ещё?» Понял, что могу и пошёл в военкомат. Знаете, я в отпуске и мне иногда бывает стыдно за тех людей, которые ведут праздную жизнь. Не буду говорить громких слов, но мы на фронте очень чувствуем любую поддержку от людей, которые в тылу. Бабушка, которая со своей пенсии отдаёт на нужды СВО последние 400−500 рублей. Она вяжет носки, вяжет моссети. Она даёт последнее. А где-то сидит какая-то губастая блогерша, которая говорит, что она бизнес-коуч и живёт на донатах. Она собирает себе деньги, которые могут спасти жизни. Поймите, деньги, которые вы жертвуете таким «бизнес-коучам», могут спасти жизни нашим бойцам.
Я не говорю, что армию плохо снабжают. У нас всё в порядке. Но что бы воевать хорошо, нужно немого больше. В Великую Отечественную войну советские люди собирали деньги на танки и самолёты, и в этом ничего зазорного не было. Это нормально. Когда вы тратите деньги на что-то, отдаёте мошенникам или неважно кому, подумайте, что эти средства можно было отдать на лучшее. Я не говорю, что только на помощь фронту. На помощь детям, больным людям. Понял, что надо перестать жить для себя. Надо начать жить для людей и подумать о том, что оставите после себя. С собой наверх мы ничего не заберём. Здесь мы оставим память.
— Ден, в развитие этого хочу спросить, что привлекло тебя в работе в кино? И что это дало?
— Попасть в кино у меня получилось случайно. Буду называть вещи своими именами: в кино много снимается низкопробного. Есть кинопроекты, которые чему-то учат людей. Скажу об этом даже не на примере российского кино. Возьмём хрестоматийный «Крёстный отец». Казалось бы, что это фильм о мафии. Но этот фильм учит порядочности. Майк Карлеоне всю жизнь сопротивлялся злу. Он творил зло, но и злу сопротивлялся. Если фильмы, в которых я снялся, чему-то научит людей, скажу, что прожил жизнь не зря. Когда моя дочь смотрела исторический фильм «Злой город» с моим участием, она сказала: «Папа, ты у меня, оказывается, герой! Я понимаю, как трудно бывает правильно поступать, себя вести в каких-то ситуациях». В этот момент мне не было стыдно. Есть кинопроекты о которых говорить не буду. Это — проходные вещи: бизнес ради бизнеса. Но 16 марта вышел на РТР кинопроект «Князь Андрей». Надеюсь, он станет добрым и хорошим. Мы снимали его очень тяжело.
Но с точки зрения истории я видел, как работают гримёры, костюмеры, видел, как приезжают консультанты. Это должен быть хороший проект. Я уже не разглашу никакой кинотайны, что снимался в новом фильме «Буратино». Понимаете, фильм хороший, съёмочная группа старалась. Но по душевности, по уровню актёрского мастерства, это — другое, чем советский фильм «Приключения Буратино». Может, я говорю, как старый советский пенсионер, но всё-таки этот новый фильм получился ни о чём. Присоединюсь к нашим известным актёрам, которые критикуют «Чебурашку»: нет душевности! Рассчитано на уровень «тик-ток» мышления. Это клиповое мышление, нет осознанности. Но при этом я вспомнил актрису, которая в новом «Буратино» играла черепаху Тортиллу. В советском фильме это была Рина Зелёная. В новом фильме — актриса Светлана Немоляева, которая играла в «Служебном романе» и других советских фильмах. Женщине 80 лет. Её приводили на площадку два ассистента, потому что она не могла ходить. Но когда ей надо было войти в кадр — «Мотор — начали!», она чуть ли дверь не выламывала. Говорю в прямом смысле слова. Закончилось это плачевно: её увезли со съёмочной площадки в больницу с инсультом. Потому что превзошла свои физические возможности. Знаете, я начал понимать, что такое «жить в кино». Андрей Миронов, с одной стороны, очень смешно рассказывал «зимой снимаем лето». Но по сути — это быль! Неоднократная. Это делается, что бы осталась какая-то хорошая память, что бы научить людей чему-то хорошему. Когда меня спрашивают «Какой твой любимый фильм?», отвечаю: «В бой идут одни старики», который сейчас запрещён на Украине. Потому что там показана правда советской военной жизни со всеми болями и потерями. С людьми, которые ошибаются, сомневаются. Помните ведомого Быкова, который струсил в бою. А ему дали шанс вернуться обратно. Он говорит простые слова — девиз этого фильма: «Будем жить!». Я хочу сказать всем: «Будем жить!» Задумайтесь о том, что оставите после себя.
Не буду говорить, что прожил правильную жизнь. У меня были громадные ошибки — я живой человек. Не буду скрывать, что в какой-то момент выпивал, зарабатывал лёгкие деньги и тратил их ни на что. Были какие-то непонятные мне сейчас женщины. Но ещё до войны я тормознулся: подумал о том, что потом смогу рассказать дочери о себе? О том, как кутил в Париже, в Нью-Йорке. Или о том, как помог людям? История как папа где-то красиво гулял её ничему не научит. О том, как помог людям — да!
— Что нашим бойцам предстоит сделать на фронте? Понятно, что нужно достичь победы. А в моральном плане?
— В моральном плане скажу, прежде всего, нужно знать историю! Не только Великую Отечественную, войну 1812 года. Начните с Куликовской битвы, когда первый раз Русь объединилась. Или вспомните битву на Калке: почему там погиб цвет русского воинства? Потому что какие-то князья делили власть. А погибли простые ратники, которые были обучены и умели воевать! Дружинник — это «штучный товар». Погибли они, потому что князья начали делить власть! Не дайте россиянам сейчас себя разобщить! Я вижу много клиньев, которые нам пытаются вбить. Не важно, на какой теме: межнациональной или, прямо скажу, о дурацком запрете Telegram. Это вбивается какой-то клин. Принимаются непродуманные решения. Я абсолютно уверен, что для Верховного эту правду скрывают. Это не из серии «царь хороший, а бояре плохие». Но он реально не может охватить всё. И в этот момент нужно быть сплочёнными, понимать — ради чего живём и что нам оставить после себя. Не нужно вестись на дешёвые провокации. Например, часто говорят, что все мигранты плохие и приводят в пример «Крокус». Там были террористы-уроды, которых нужно не сажать на пожизненное, а посадить на кол! В прямом смысле этого слова. Но я ни слова не скажу, что все таджики и киргизы плохие. Я еврей по национальности, но, прежде всего, гражданин России! Я буду думать о своей стране. У меня были неоднократные возможности уехать из России — эмигрировать. Но сейчас, когда смотрю на людей, живущих за пределами моей Родины и которые смеют её хаять, говорю: вы — никто! Если хотите принести пользу стране, вернитесь и работайте. Неважно где: в кино, грузчиком, таксистом, даже чиновником.
С удивлением увидел, как сейчас начали критиковать в Сетях нового мэра Красноярска Верещагина. Его критикуют люди, которые ничего не сделали. Говорил в начале интервью: сделайте что-то сами, а потом критикуйте. Тогда будет дело. Работать нужно вместе! На фронте никто не думает, кто и что сделал плохо или хорошо. Это неважно. Если ты не работаешь в команде, не будет ни тебя, ни его. Недоработал он, сначала вытащи, а потом бей морду за дело.
Надо понять, что мы одна семья, что мир не заканчивается нашей квартирой и двором. Что есть наша общность и нужно работать всем вместе! Например, если ты почистил свою квартиру, почисти свой подъезд, потом пойди и почисть двор, улицу, потом берег Енисея. Не важно, кто там нагадил, не надо искать виноватых! Отвечай на себя! Всегда нужно оставаться людьми. Неважно кто ты — богатый бизнесмен или простой человек — домохозяин. Давайте просто работать честно и от души! Вот всё, что я хотел сказать.
— Всё правильно! Дэн, спасибо за душевный рассказ и интервью!