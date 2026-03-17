Даниил «Шейх»: «На фронте никто не думает, кто что сделал плохо или хорошо. Это неважно. Если ты не работаешь в команде не будет ни тебя, ни его»

Но с точки зрения истории я видел, как работают гримёры, костюмеры, видел, как приезжают консультанты. Это должен быть хороший проект. Я уже не разглашу никакой кинотайны, что снимался в новом фильме «Буратино». Понимаете, фильм хороший, съёмочная группа старалась. Но по душевности, по уровню актёрского мастерства, это — другое, чем советский фильм «Приключения Буратино». Может, я говорю, как старый советский пенсионер, но всё-таки этот новый фильм получился ни о чём. Присоединюсь к нашим известным актёрам, которые критикуют «Чебурашку»: нет душевности! Рассчитано на уровень «тик-ток» мышления. Это клиповое мышление, нет осознанности. Но при этом я вспомнил актрису, которая в новом «Буратино» играла черепаху Тортиллу. В советском фильме это была Рина Зелёная. В новом фильме — актриса Светлана Немоляева, которая играла в «Служебном романе» и других советских фильмах. Женщине 80 лет. Её приводили на площадку два ассистента, потому что она не могла ходить. Но когда ей надо было войти в кадр — «Мотор — начали!», она чуть ли дверь не выламывала. Говорю в прямом смысле слова. Закончилось это плачевно: её увезли со съёмочной площадки в больницу с инсультом. Потому что превзошла свои физические возможности. Знаете, я начал понимать, что такое «жить в кино». Андрей Миронов, с одной стороны, очень смешно рассказывал «зимой снимаем лето». Но по сути — это быль! Неоднократная. Это делается, что бы осталась какая-то хорошая память, что бы научить людей чему-то хорошему. Когда меня спрашивают «Какой твой любимый фильм?», отвечаю: «В бой идут одни старики», который сейчас запрещён на Украине. Потому что там показана правда советской военной жизни со всеми болями и потерями. С людьми, которые ошибаются, сомневаются. Помните ведомого Быкова, который струсил в бою. А ему дали шанс вернуться обратно. Он говорит простые слова — девиз этого фильма: «Будем жить!». Я хочу сказать всем: «Будем жить!» Задумайтесь о том, что оставите после себя.