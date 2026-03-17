Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь захотел присоединить Венесуэлу к США: что стало поводом на этот раз

Трамп вновь намекнул на желание присоединить Венесуэлу к США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность включения Венесуэлы в состав Соединенных Штатов в качестве «51-го штата».

Поводом для такого комментария стала победа венесуэльской сборной над Италией со счетом 4:2 в полуфинале World Baseball Classic (WBC). Глава Белого дома отметил, что команда «выглядит просто великолепно», а в самой Венесуэле, по его словам, «в последнее время происходят хорошие вещи».

«Они выглядят просто великолепно. В последнее время с Венесуэлой происходят хорошие вещи! Интересно, что же это за волшебство? 51 штат?», — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп рассказал, почему Канада, по его мнению, должна стать новым американским штатом. Глава Белого дома утверждает, что это пойдет на пользу кошелькам американцев, поскольку исчезнут колоссальные субсидии, которые Вашингтон выделяет Канаде.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше