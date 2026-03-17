Трамп вновь захотел присоединить Венесуэлу к США: что стало поводом на этот раз

Поводом для такого комментария стала победа венесуэльской сборной над Италией со счетом 4:2 в полуфинале World Baseball Classic (WBC). Глава Белого дома отметил, что команда «выглядит просто великолепно», а в самой Венесуэле, по его словам, «в последнее время происходят хорошие вещи».
«Они выглядят просто великолепно. В последнее время с Венесуэлой происходят хорошие вещи! Интересно, что же это за волшебство? 51 штат?», — написал он в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп рассказал, почему Канада, по его мнению, должна стать новым американским штатом. Глава Белого дома утверждает, что это пойдет на пользу кошелькам американцев, поскольку исчезнут колоссальные субсидии, которые Вашингтон выделяет Канаде.