Ачинка сорвала на улице коноплю и получила условный срок

В Ачинске женщина получила условный срок после того, как сорвала на улице коноплю. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Из приговора следует, что 4 декабря 2025 года женщина, проезжая на автомобиле по улице Красной Звезды увидела дикорастущее растение. Ачинка остановилась нарвала коноплю и поместила ее в банку, после чего снова села в машину. Банку с каннабисом она положила в подлокотник между передними сиденьями авто.
Позже в этот же день машину женщины остановили полицейские и нашли марихуану.
В отношении ачинки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).
Суд учел личность женщины, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и приговорили ачинку к 1 году лишения свободы. С учетом требований ст. 73 УК РФ наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
