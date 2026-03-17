Reuters: страны Персидского залива требуют от Трампа продолжать удары по Ирану

Арабские страны Персидского залива не просили США вступать в войну с Ираном. Однако многие призывают не останавливаться на достигнутом и укрепить безопасность региона, защищая жизненно важный источник нефти и экономику. Об этом сообщили Reuters три источника в странах Персидского залива.
Источники и пять западных и арабских дипломатов сообщили, что Вашингтон давит на страны Персидского залива, чтобы те присоединились к американо-израильской войне. Президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать региональную поддержку кампании, укрепить международную легитимность и заручиться внутренней поддержкой.
«В странах Персидского залива широко распространено мнение, что Иран пересёк все “красные линии” в отношениях со всеми государствами Персидского залива», — говорится в сообщении от иностранного источника.
Ранее KP.RU сообщил, что у Трампа на войну на Ближнем Востоке осталось не так много времени. Глава Белого дома планирует добиться победы в течение двух-трех недель. Однако готов продолжать конфликт столько, сколько потребуется. В России осудили действия США на Ближнем Востоке, назвав их агрессией.