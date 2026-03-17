Ученые предупредили о грядущей магнитной буре: когда ждать космического ненастья

Сильная магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 19 марта. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
Отмечается, что расчетная сила бури в пике составит от G2 до G3 (сильный уровень). Продлится космическое ненастье около десяти часов.
Врачи отметили, что влияние магнитных бурь может проявляться у человека в виде сбоя биологических часов или, например, изменением свойств крови.