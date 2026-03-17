Новым директором международного аэропорта Красноярск стал Кирилл Ермаков

С 2022 по 2026 год он возглавлял аэропорт Новокузнецк.

Источник: Комсомольская правда

17 марта новым генеральным директором международного аэропорта Красноярск имени Д. А. Хворостовского стал 38-летний Кирилл Ермаков. Такое решение принял совет директоров воздушной гавани.

Ермаков работал в аэропорту Красноярска в должности заместителя генерального директора по производству с 2016 по 2018 год, а после участвовал в создании крупнейшего в стране оператора наземного обслуживания в Шереметьево.

С 2022 по 2026 год он возглавлял аэропорт Новокузнецк, где под его руководством реализовали ключевые инфраструктурные проекты, пассажиропоток вырос почти вдвое, а сам Ермаков вошел в топ 100 лучших менеджеров страны.

— Моя первоочередная задача — обеспечить развитие аэропорта опережающими темпами. Важно выстраивать работу последовательно и на долгую перспективу, — говорит новый генеральный директор.

Ранее аэропорт возглавлял Игорь Ивлиев — его назначили в октябре 2025 года. До этого он занимал должность первого заместителя генерального директора.