Кто не спрятал рыбу, я не виноват: лесной кот «ограбил» выдру в заповеднике Приморья

Дальневосточный лесной кот, судя по всему, твердо усвоил главное правило выживания в Уссурийском заповеднике: «Не пойман — не вор, а если пойман, то извините». На кадрах с фотоловушки видно, как усатый хитрец бесшумно подкрадывается к выдре, которая мирно ужинает рыбкой, чтобы в следующую секунду нагло перехватить инициативу, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
«На кадрах видно, как дальневосточный лесной кот подкрадывается к выдре, которая в этот момент поедает пойманную ею рыбу. Лесной кот спугнул околоводное животное и перехватил улов. Что именно было целью кота — сама выдра или её трапеза — неизвестно, однако поведение, при котором один хищник отбирает добычу другого, называется клептопаразитизмом», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, они впервые фиксируют подобные взаимоотношения между этими видами. Несмотря на то, что оба животных являются хищниками и обитают на одной территории, случаи пищевого соперничества между ними ранее в дикой природе не наблюдались.
Полученные кадры представляют настоящую научную ценность. Они позволяют зоологам изучать тонкости поведения и повадки краснокнижных животных, не вторгаясь в их естественную среду обитания.
Напомним, что недавно специалисты Центра «Тигр» выпустили на волю четырех дальневосточных лесных котов. Хищники поступили в центр реабилитации еще в октябре 2025 года совсем крошечными котятами, а за зиму успели подрасти и окрепнуть, чтобы теперь вернуться в естественную среду обитания. Теперь у выдр может появиться еще больше соперников.