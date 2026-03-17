Патриарх Грузии Илия II экстренно госпитализирован

В больнице, в которую поступил патриарх Грузии Илия II, заявили, что он был доставлен с массивным желудочным кровотечением.

Источник: Аргументы и факты

Врачи в Тбилиси положили в больницу католикоса-патриарха Грузии Илию II, которому внезапно стало плохо, сообщили представители патриархата Грузинской православной церкви.

«В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре», — говорится в заявлении.

Медики оценили состояние 93-летнего пациента как «проблематичное», но при этом подчеркнули, что оно стабильно. Представитель клиники, в которую поступил Илия II, рассказал журналистам, что патриарх был доставлен с массивным желудочным кровотечением.

Священнослужитель помещён в отделение интенсивной терапии.

Напомним, 9 марта стало известно, что глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Андрей Денисенко) был госпитализирован. Отмечалось, что 97-летний священнослужитель находится в одном из медицинских учреждений Киева «вследствие ухудшения состояния здоровья».